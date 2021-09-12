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Петербург обошел Москву по числу новых случаев коронавируса

Оперштаб: Санкт-Петербург обошел Москву по числу новых случаев коронавируса за сутки
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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Санкт-Петербург обошел Москву по числу новых случаев коронавируса, зарегистрированных за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье, 12 сентября, в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В Петербурге прирост составил 1597, а в столице — 1592.

Всего в Санкт-Петербурге на сегодняшний день зафиксировано 592 129 случаев COVID-19. 292 человека выздоровели за сутки, 42 горожанина скончались.

Ранее стало известно, что в России за минувшие 24 часа выявлено 18 554 новых случая коронавируса в 85 регионах. 788 человек умерли.

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