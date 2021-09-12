В России выявили 18 554 случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 18 554 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 140 070. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

Днем ранее в России зафиксировали 18 891 заражение.

Больше всего заражений выявили в Санкт-Петербурге (1597), Москве (1592) и Московской области (718). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (14), Чукотском автономном округе (16) и в Магаданской области (26).

За сутки умерли 788 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 192 749 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 14 497, общий — 6 389 657.