В России выявили 18 891 новый случай коронавируса

В России за последние сутки выявили 18 891 новый случай коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 121 516. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в субботу, 11 сентября.

18 891 случай COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в России зафиксировали 18 341 заражений. Прирост составил 0,27 процента.

Больше всего заражений выявили в Москве (1940), Санкт-Петербурге (1629) и Московской области (645). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (12), Чукотском автономном округе (16) и в Магаданской области (23).