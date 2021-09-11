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В России выявили 18 891 новый случай коронавируса

Оперштаб: в России выявили 18 891 новый случай коронавируса за сутки
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 18 891 новый случай коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 121 516. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в субботу, 11 сентября.

18 891
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выявили в России за сутки

Днем ранее в России зафиксировали 18 341 заражений. Прирост составил 0,27 процента.

Больше всего заражений выявили в Москве (1940), Санкт-Петербурге (1629) и Московской области (645). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (12), Чукотском автономном округе (16) и в Магаданской области (23).

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