В Роспотребнадзоре назвали условия для снижения заболеваемости гриппом

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала условия для снижения заболеваемости гриппом. По ее словам, это будет зависеть от соблюдения россиянами противоэпидемических мер, передает ТАСС.

Среди таковых эпидемиолог назвала в первую очередь вакцинацию, которая позволяет снизить количество заражений и, как следствие, нагрузку на здравоохранение, поскольку уменьшается число людей, нуждающихся в госпитализации. Также это мероприятия, направленные на предотвращение эпидемии: ношение медицинских масок, тщательное соблюдение гигиены, отказ от посещения мест массового скопления людей.

Специалист уточнила, что в сезоне 2020-2021 годов выделялись лишь единичные случаи заболевания. «Но если грипп практически не регистрировался в прошлый эпидемический сезон, это не значит, что он не придет и в этом. Какой будет нынешний эпидсезон, также зависит от соблюдения всех этих профилактических мер», — подчеркнула Пшеничная.

Эпидемиолог добавила, что в России в этом году будут циркулировать штаммы A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, B/Phuket/3073/2013/. Из них два являются новыми для популяции. Эксперт Роспотребнадзора посоветовала вакцинироваться с сентября по ноябрь, до подъема заболеваемости, чтобы сформировался иммунитет.

Пшеничная напомнила, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом зачастую протекает тяжелее, особенно в группах риска, поэтому прививка от каждого вируса крайне важна. Между введением вакцин следует выдержать интервал не менее месяца, пояснила специалист. Она заключила, что своевременная прививочная кампания позволит избежать эпидемии гриппа.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил о риске возникновения микст-инфекций коронавируса и гриппа. По его словам, такое двойное заболевание может создать сильную нагрузку на организм человека, поскольку и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов и повреждают ее, разносясь с кровотоком по всем органам и поражая их клетки.

