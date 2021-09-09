В Роспотребнадзоре предсказали будущее коронавируса

Со временем COVID-19 снизит активность и займет устойчивое место среди других возбудителей ОРВИ. Такое будущее инфекции предсказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, сообщает «Российская газета».

По словам Лебедева, вирус стремится выжить и адаптироваться в новой для него человеческой популяции, и для этого ему надо инфицировать как можно больше людей, однако это не будет продолжаться вечно. При этом он указал, что заболеваемость гриппом и другими респираторными инфекциями значительно снизилась, судя по статистике 2020 года.

Специалист добавил, что на снижение заболеваемости ОРВИ повлияли и другие факторы, в том числе неспецифическая профилактика коронавируса: мытье рук, ношение масок и соблюдение дистанции.

«Эти меры способствовали снижению заболеваемости не только респираторными инфекциями, но инфекциями, в основе передачи которых лежит контактный путь. А это — острые кишечные инфекции и другие болезни "грязных рук"», — сказал Лебедев. Он добавил, что для контроля ситуации нужна вакцинация.

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