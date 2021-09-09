Россия
 
Последние новости
Кремль отреагировал на альтернативные версии гибели Зиничева
Туркменских школьников заставили сдавать деньги на борьбу с коронавирусом
Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов дома в Ногинске
Россия продаст ракету-убийцу Су-57
Эрдоган призвал обеспечить гуманитарной помощью Афганистан из-за потока беженцев
Блогерша оценила подаренные бывшими мужьями обручальные кольца на камеру
Кремль прокомментировал идею об изъятии сверхдоходов у бизнеса
Жена Кадырова получила письмо от Путина
Россиянам раскрыли три способа заработать на соцсетях
Рогозин ответил владельцу «Бурана» из Казахстана
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре предсказали будущее коронавируса

Роспотребнадзор: со временем COVID-19 снизит активность
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Со временем COVID-19 снизит активность и займет устойчивое место среди других возбудителей ОРВИ. Такое будущее инфекции предсказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, сообщает «Российская газета».

По словам Лебедева, вирус стремится выжить и адаптироваться в новой для него человеческой популяции, и для этого ему надо инфицировать как можно больше людей, однако это не будет продолжаться вечно. При этом он указал, что заболеваемость гриппом и другими респираторными инфекциями значительно снизилась, судя по статистике 2020 года.

Специалист добавил, что на снижение заболеваемости ОРВИ повлияли и другие факторы, в том числе неспецифическая профилактика коронавируса: мытье рук, ношение масок и соблюдение дистанции.

«Эти меры способствовали снижению заболеваемости не только респираторными инфекциями, но инфекциями, в основе передачи которых лежит контактный путь. А это — острые кишечные инфекции и другие болезни "грязных рук"», — сказал Лебедев. Он добавил, что для контроля ситуации нужна вакцинация.

Ранее главный врач столичной поликлиники № 2 Наталья Шиндряева рассказала, что самым частым осложнением после коронавируса в Москве стала легочная патология. Кроме того, у пациентов, которые тяжело болели, наблюдаются изменения в функциях почек и печени, которые зависят от тяжести перенесенного COVID-19.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Объяснено заявление Роспотребнадзора о самом грозном симптоме коронавируса
В Росздравнадзоре заявили о безопасности вакцинации от COVID-19
Российский врач рассказала о самом частом осложнении после коронавируса