Российский врач рассказала о самом частом осложнении после коронавируса

Врач Шиндряева: легочная патология стала самым частым осложнением после COVID-19 в Москве

В Москве самым частым осложнением после перенесенного COVID-19 стала легочная патология. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила главный врач столичной поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

«У осмотренных пациентов наибольшее число раз мы диагностируем изменение легочной ткани, степень выраженности фиброза у подавляющего большинства небольшая, но изменения имеются», — рассказала Шиндряева.

Кроме того, российский врач отметила, что у пациентов, которые тяжело болели, наблюдаются изменения в функциях почек и печени, которые зависят от тяжести перенесенного COVID-19.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что риску смерти после коронавируса подвержены пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями.