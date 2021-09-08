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В Росздравнадзоре заявили о безопасности вакцинации от COVID-19

Росздравнадзор: поступило семь тысяч заявлений о нежелательных реакциях после прививки
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После вакцинации от COVID-19 в Росздравнадзор поступило около семи тысяч заявлений о нежелательных реакциях, российские вакцины от коронавируса безопасны. Об этом заявила руководитель ведомства Алла Самойлова, передает ТАСС.

По ее словам, такое количество заявлений в ведомство — около 0,018 процента от числа вакцинированных от коронавируса россиян.

Самойлова добавила, что в России не зафиксировано информации о проблемах безопасности вакцин от COVID-19.

Ранее иммунолог Крючков описал способную противостоять мутациям коронавируса схему вакцинации. По его словам, для этого человеку можно ввести после двух инъекций третью дозу через три-четыре недели.

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