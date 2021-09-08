В ВОЗ назвали опасные последствия от коронавируса для беременных

У беременных женщин, заразившихся коронавирусом, повышается риск развития тяжелого заболевания. Болезнь также может негативно сказаться на ее потомстве. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«У беременных женщин с COVID-19 во втором и третьем триместре риск развития тяжелого заболевания выше, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста. Кроме того, при COVID-19 возрастает риск мертворождения и преждевременных родов», — сказал он.

По данным ВОЗ, к группе риска относятся беременные женщины старше 35 лет.

При этом проведенные исследования не выявили каких-либо вредных эффектов вакцины от COVID-19 на здоровье женщины или плода. В этой связи беременным рекомендовано привиться. В ВОЗ также отмечают, что кормящие матери могут продолжить грудное вскармливание после вакцинации.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов рассказал, что правильная вакцинация беременных от коронавируса может проводиться только в третьем триместре.