Медики нашли у беременных особый защитный механизм от коронавируса

Беременные женщины имеют особый защитный механизм от цитокинового шторма в случае заражения коронавирусом, об этом говорится в научной работе 26 ученых, которая опубликована в журнале Nature Communications.

Международная группа исследователей после изучения состава крови зараженных COVID-19 женщин, ожидающих ребенка, пришли к выводу, что их организм «придумал» систему защиты от инфекции. Медики проанализировали данные анализа крови 14 будущих мам, подхвативших SARS-CoV-2. Все добровольцы перенесли коронавирус в легкой форме. Полученные результаты сравнили с информацией из анализов 28 здоровых беременных женщин и 15 небеременных представительниц слабого пола того же возраста.

Эксперты нашли в плазме женщин 62 видов цитокинов — активированных клеток иммунной системы. Беременные в отличие от других участниц эксперимента имели другой уровень про- и противовоспалительных цитокинов, а также низкий уровень интерлейкина-6 (основной цитокин, регулирующий воспаление). Кроме того, у них наблюдался повышенный уровень клеток, борющихся с вредоносными микроорганизмами (нейтрофилов).

Несмотря на то, что воздействие коронавируса на иммунитет беременных до конца не изучен, ученые заявили, что работа воспалительных молекул, реагирующих на коронавирус, уравновешивается у них противовоспалительными. Таким образом организм защищается от возможного цитокинового шторма. Это смертельно опасное состояние, при котором иммунитет вырабатывает слишком много цитокинов. Авторы исследования считают, что при отсутствии факторов риска, подобных сахарному диабету или гипертонии, коронавирус не должен вызывать у беременных осложнений.

Ранее ученые Оксфордского университета заявили, что беременные женщины с инфекцией SARS-CoV-2 подвержены особому риску (на 50 процентов выше) тяжелых инфекций, госпитализации в отделение интенсивной терапии и даже смерти.