Беременные оказались в особой опасности из-за коронавируса

Ученые Оксфордского университета показали, что СOVID-19 представляет для беременных женщин большую опасность, чем считалось ранее. Свои выводы специалисты представили в статье, опубликованной в журнале JAMA Pediatrics. Кратко об исследовании рассказывает издание Science Alert.

В период с марта по октябрь 2020 года исследователи наблюдали за 2130 беременными женщинами из 18 стран, при этом у 706 из них был диагностирован COVID-19. На каждую пациентку, инфицированную COVID-19, приходились две беременные здоровые женщины из той же больницы на том же сроке. Специалисты наблюдали за их состоянием вплоть до родов и выписки из больницы.

Оказалось, что беременные женщины с инфекцией SARS-CoV-2 подвержены особому риску (на 50 процентов выше) тяжелых инфекций, госпитализации в отделение интенсивной терапии и даже смерти. Младенцы также значительно чаще (в три раза) рождались недоношенными и имели другие осложнения. У бессимптомных пациентов риски были одинаковы с теми, кто не болел COVID-19.