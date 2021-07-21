В Дании беременным разрешили вакцинироваться от коронавируса

Власти Дании разрешили беременным женщинам и кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщили в Датском агентстве здравоохранения, передает ТАСС.

«У беременных риск тяжелого протекания инфицирования коронавирусом повышен, а заражение во время беременности может увеличить риск преждевременных родов», — заявили в ведомстве. Эксперты отметили, что эффективность и безопасность прививки для женщины и плода подтвердила успешная кампания по вакцинации беременных препаратами компаний Pfizer и Moderna в США и Канаде.

Врачи рекомендовали делать прививку от COVID-19 во время второго и третьего триместров беременности. При этом в первом триместре это также возможно, но только после консультации с врачом.

20 июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что беременность относится к состояниям здоровья, при которых повешен риск тяжелого течения коронавируса. В частности, в группе риска находятся беременные женщины старше 35 лет, а также женщины с сопутствующими заболеваниями. Эксперты порекомендовали беременным сделать прививку от COVID-19.