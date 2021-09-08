Глава Бурятии заразился коронавирусом и рассказал о своем состоянии

Глава Бурятии Цыденов рассказал о легком течении болезни после двух прививок от COVID-19

Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Добрый день, ну или не очень добрый. Сюрприз у меня — ковид подхватил, хотя я дважды вакцинирован», — отметил глава региона.

При этом он подчеркнул, что чувствует себя нормально. По словам Цыденова, он регулярно тестируется на наличие коронавирусной инфекции, и еще 2 сентября результаты были отрицательными.

Глава Бурятии посоветовал всем сделать прививку от коронавируса, так как это облегчит течение болезни. «Заложенности в носу есть, больше никаких ощущений. Посмотрим, как дальше будет, но я думаю, так и будет — в формате простого гриппа», — добавил он.

Цыденов призвал граждан носить средства защиты и соблюдать дистанцию, так как в осенний период повышается риск заразиться коронавирусом.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что в конце сентября в Москве может произойти новая вспышка COVID-19. По его мнению, сейчас еще рано говорить о победе над пандемией. Человек привыкнет к COVID-19 так же, как сейчас люди привыкли к гриппу и кори, считает главврач.