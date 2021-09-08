Объяснено заявление Роспотребнадзора о самом грозном симптоме коронавируса

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАМН и врач аллерголог-иммунолог Михаил Костинов объяснил слова заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, назвавшей одышку самым грозным симптомом коронавируса. Он отметил, что это действительно так, а подобное заявление сделано для тех людей, которые заболевая, откладывают поход к врачу. Об этом он заявил «Ленте.ру».

Ранее Пшеничная назвала одышку самым грозным симптомом коронавируса. В случае ее появления пациенту необходимо срочно обратиться к врачу, подчеркнула эпидемиолог. Специалист Роспотребнадзора добавила, что в последнее время новых симптомов коронавируса не появлялось, все они были описаны в прошлом году.

Одышка говорит о тяжелом течении инфекции

Михаил Костинов в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что заявление Пшеничной является обоснованным. «Одышка связана с концентрацией кислорода в крови. Если она высокая, значит кислород не попадает в кровь и соответственно возникает тяжелое течение инфекции. Это не новость, все клиницисты это знают. Просто она объяснила это для людей, которые не хотят обращаться к врачу, когда плохо себя чувствуют», — сказал медик.

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Костинов заявил, что позднее обращение пациентов за медицинской помощью — главный бич успешной борьбы с коронавирусом. Аллерголог-иммунолог отметил, что люди, чувствуя недомогание и ссылаясь на свой прошлый опыт, не спешат пойти со своими симптомами к врачам. Тем самым пациенты могут доводить ситуацию до крайности, подчеркнул он. Когда люди все-таки решают обратиться за медпомощью, врачи зачастую оказываются бессильны.

«Как бы ни было, но любой насморк, любой дискомфорт — повод вызвать врача. Потому что именно он определяет стратегию лечения. Но люди сидят дома и вызывают слишком поздно, когда ничего уже сделать нельзя, невозможно запустить иммунный процесс. Это беда. Чем позже обращается пациент, тем хуже. То есть человек убивает сам себя. И не надо винить врачей. Все знают, что любой насморк, кашель, температура, дискомфорт сейчас являются возможными признаками ковида. Не ОРЗ, что было бы легче для человека. Не сравнивайте, что было два года назад, когда у человека случался насморк и он оклемывался через пару дней. Здесь уже совсем другие исходы и течение заболевания. Вот почему у нас вроде как заболеваемость, получается, не такая высокая, а осложнений и неблагоприятных исходов, то есть смертность, больше чем были в другие годы», — пояснил Костинов.

Ранее Пшеничная назвала особенности потери обоняния и вкуса, возникающие при коронавирусной инфекции. Она заявила, что подобные нарушения чаще встречаются у женщин и в среднем сохраняются около восьми дней.