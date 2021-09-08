Названы особенности потери обоняния и вкуса при коронавирусе

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала особенности потери обоняния и вкуса, возникающие при коронавирусной инфекции. Она заявила РИА Новости, что подобные нарушения чаще встречаются у женщин и в среднем сохраняются около восьми дней.

«Средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса составляет около восьми дней. У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин», — отметила врач.

По ее словам, потеря обоняния встречается не только во время заболевания COVID-19, но и при других ОРВИ, однако реже — примерно в 20 процентах случаев.

Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев предрек миру долгую борьбу с пандемией коронавируса. Он считает, что попавшая в популяцию инфекция быстро и эффективно распространилась по всем континентам, и введенные меры не могут действовать постоянно. Он пояснил, что в мире до сих пор не существует единого подхода к диагностике, лечению, профилактике COVID-19, равно как и единой политики по борьбе с ним.