Россияне начали сильнее бояться коронавируса

Россияне назвали свои самые сильные и слабые страхи, об этом говорится в исследовании компаний «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах», пишет РИА Новости.

Выяснилось, что реже россияне боятся старости. Две трети жителей страны думают об этом постоянно или периодически, треть (32 процента) не думает о старости вообще. Самым сильным страхом пожилой возраст назвали 2,7 процента респондентов. Реже этого россияне опасаются только закрытых границ (2,4 процента) и собак (1,8 процента ).

Каждый восьмой россиянин (около 13 процентов) боится болезни близких людей. При этом почти половина стала бояться этого сильнее в текущий момент, чем в начале пандемии коронавируса более полутора года тому назад.

Каждый девятый опрошенный (11 процентов) боится за будущее детей, каждый десятый (10 процентов) — войны. Еще 8 процентов опасаются роста цен на базовые продукты и ЖКХ. С начала пандемии об увеличении цен начали думать чаще 53 процента россиян. Неизвестное будущее родителей и детей волнуют 7 процентов респондентов, 6,8 процента переживают за будущее страны.

Ранее больной COVID-19 снял видео со словами «бояться нечего» и умер через девять дней. 58-летний противник вакцинации Лесли Лоуренсон (Leslie Lawrenson) из английского города Борнмут, графство Дорсет, недооценил степень тяжести заболевания.