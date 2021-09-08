Россия
 
Последние новости
США помогли Украине в ходе операции против 33 бойцов ЧВК в Белоруссии
Раскрыты разрушающие иммунитет привычки
Назван порядок действий при «съедании» карты банкоматом
Крымчанка назвала самые раздражающие привычки российских туристов
Россияне стали меньше пить водку
В Общественной палате призвали учесть уроки пандемии при введении четырехдневки
Ведущие страны планеты объявили войну глобальному потеплению
В МГУ задумали изменить обучение для девятилетней россиянки
Труп человека нашли после пожара в выселенном здании на востоке Москвы 
На Украине предложили Зеленскому распустить Раду
Новости партнеров
Прослушать новость

Россияне начали сильнее бояться коронавируса

Около половины россиян через полтора года пандемии начали сильнее бояться коронавируса
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Россияне назвали свои самые сильные и слабые страхи, об этом говорится в исследовании компаний «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах», пишет РИА Новости.

Выяснилось, что реже россияне боятся старости. Две трети жителей страны думают об этом постоянно или периодически, треть (32 процента) не думает о старости вообще. Самым сильным страхом пожилой возраст назвали 2,7 процента респондентов. Реже этого россияне опасаются только закрытых границ (2,4 процента) и собак (1,8 процента ).

Каждый восьмой россиянин (около 13 процентов) боится болезни близких людей. При этом почти половина стала бояться этого сильнее в текущий момент, чем в начале пандемии коронавируса более полутора года тому назад.

Каждый девятый опрошенный (11 процентов) боится за будущее детей, каждый десятый (10 процентов) — войны. Еще 8 процентов опасаются роста цен на базовые продукты и ЖКХ. С начала пандемии об увеличении цен начали думать чаще 53 процента россиян. Неизвестное будущее родителей и детей волнуют 7 процентов респондентов, 6,8 процента переживают за будущее страны.

Ранее больной COVID-19 снял видео со словами «бояться нечего» и умер через девять дней. 58-летний противник вакцинации Лесли Лоуренсон (Leslie Lawrenson) из английского города Борнмут, графство Дорсет, недооценил степень тяжести заболевания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оценена скорость мутации коронавируса
Считавший себя «слишком здоровым» для вакцинации мужчина умер от коронавируса
Больной COVID-19 снял видео со словами «бояться нечего» и умер через девять дней