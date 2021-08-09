Больной COVID-19 снял видео со словами «бояться нечего» и умер через девять дней

Заболевший COVID-19 58-летний противник вакцинации Лесли Лоуренсон (Leslie Lawrenson) из английского города Борнмут, графство Дорсет, недооценил степень тяжести заболевания и умер. Об этом сообщает Metro.

За девять дней до смерти Лоуренсон записал видео, в котором рассказал, что чем-то заболел и надеется, что это коронавирус. Больной уверенно заявил, что его иммунная система справится с болезнью. «У меня в крови появятся антитела, а также я своим опытом докажу, что бояться нечего. Это не серьезнее, чем обычная простуда. Лучше антитела, чем прививка. Я не собираюсь делать вакцину и не изменю своего мнения», — сказал он.

На следующий день после публикации ролика состояние мужчины ухудшилось, у него поднялась высокая температура и началась боль по всему телу, однако он решил не вызывать скорую помощь.

2 июля Лоуренсон стал чувствовать себя еще хуже, и тогда его родные вызвали врачей. Медики осмотрели пациента, оказали ему необходимую помощь и уехали. Спустя 10 минут пасынок британца обнаружил его мертвым.

В тот же день 56-летняя партнерша умершего Аманда Митчелл (Amanda Mitchell), которая также решила не делать прививку, несмотря на диабет и гипертонию, попала в больницу с новой коронавирусной инфекцией. По словам женщины, она решила отказаться от прививки после слов Лоуренсона о том, что вакцина опасна и недостаточно протестирована.

Теперь Митчелл думает иначе и планирует сделать прививку после выздоровления. «Лесли совершил ужасную ошибку, и он заплатил за нее самую высокую цену», — заявила британка.

Ранее сообщалось, что 34-летний футбольный тренер и убежденный противник вакцинации из английского города Бредфорд, графство Уэст-Йоркшир, умер от новой коронавирусной инфекции. По словам давнего друга умершего, незадолго до смерти ярый противник вакцинации пожалел о том, что не сделал прививку, но было уже слишком поздно.