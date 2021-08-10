Считавший себя «слишком здоровым» для вакцинации мужчина умер от коронавируса

В Великобритании мужчина, который заявлял, что «слишком здоров», чтобы вакцинироваться, умер от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает LADbible.

42-летний Джон Эйерс (John Eyers) всю жизнь занимался фитнесом и бодибилдингом и был уверен, что даже если он заразится COVID-19, то перенесет болезнь в легкой форме. «Он был самым здоровым и спортивным человеком из всех, кого я знаю», — рассказывает сестра-близнец Эйерса Дженни Макканн (Jenny McCann).

Уверенный в своем иммунитете мужчина отказался делать прививку от новой коронавирусной инфекции, однако, когда действительно заразился COVID-19, врачи ничего не смогли поделать. Он скончался через месяц после того, как заболел.

«На него повлиял поток фейков по поводу безопасности вакцины. Он не хотел вводить ее в свое тело», — говорит его сестра.

Она рассказала, что брата «накачали всеми лекарствами, что были в больнице» и подключили к аппарату ИВЛ, но этого оказалось недостаточно для его спасения. Перед тем, как его перевели на искусственную вентиляцию легких, Эйерс признался врачу, что жалеет об отказе от вакцинации.

Ранее сообщалось, что заболевший COVID-19 58-летний противник вакцинации из английского города Борнмут, графство Дорсет, недооценил степень тяжести заболевания и умер. За девять дней до смерти он записал видео, в котором рассказал, что чем-то заболел и надеется, что это коронавирус.