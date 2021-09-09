Классы почти 20 школ в российском регионе ушли на карантин из-за коронавируса

С 1 сентября десятки классов почти 20 школ Алтайского края ушли на карантин из-за того, что у кого-то из учеников была обнаружена новая коронавирусная инфекция. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщила замминистра образования российского региона Лариса Терновая, пишет ТАСС.

Речь идет о 19-ти учебных учреждениях, в которых частично закрытыми оказались 27 классов. При этом, по словам заместителя министра, образовательный процесс не останавливается — дети автоматически переходят на онлайн-формат обучения.

Терновая напомнила, что в случае, если более 20 процентов учителей заболеют COVID-19, вся школа может быть переведена на двухнедельное дистанционное обучение. Дополнительные каникулы для детей могут быть объявлены, если в учебной организации заболели более 30 процентов педагогов, добавила она.

По данным на четверг, 9 сентября, в России за последние сутки выявили 18 380 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 084 284.