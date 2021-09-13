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В Москве впервые с 19 августа выявили более двух тысяч случаев коронавируса

Оперштаб: в Москве впервые с 19 августа выявили более 2 тысяч случаев COVID-19 за сутки
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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Москве впервые с 19 августа выявили более двух тысяч случаев коронавируса за сутки — 2022. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник, 13 сентября, в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В то же время за минувшие 24 часа зафиксирован 41 летальный исход — это минимум с 27 февраля.

Всего в России за сутки выявили 18 178 новых заболевших COVID-19. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 158 248.

Ранее стало известно, что российским врачам и медицинскому персоналу, которые работают с коронавирусными пациентами, предложили увеличить оплачиваемый отпуск. Инициатива принадлежит депутату законодательного собрания Ленинградской области Владимиру Петрову.

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