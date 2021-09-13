Россия
 
Последние новости
В СКР захотели возбудить дела против пятерых российских судей
Джоковича наказали за поведение в финале US Open
В Турции перевернулся автобус с туристами
Российского полковника заподозрили в мошенничестве с часами для Минобороны
СБУ завела шесть дел о посягательстве на жизнь и угрозах убийства Зеленского
Диетолог назвала богатый одним из самых дефицитных у россиян витаминов продукт
Стали известны подробности отравления московской семьи 
Россиянка провела отпуск в США и описала его фразой «больно в сердце и кошельке»
Меган Фокс появилась на премии MTV в прозрачном платье
Новости партнеров
Прослушать новость

В России предложили увеличить отпуск работающим с коронавирусом медикам

RT: в заксобрании Ленобласти предложили увеличить отпуск работающим с коронавирусом врачам
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск врачам и медперсоналу, работающим с коронавирусными пациентами. Такую инициативу выдвинул депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее обращение было направлено на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова, сообщает RT.

По словам автора инициативы, именно благодаря медикам не только удается сдерживать распространение COVID-19, но и добиваться высоких результатов в вакцинации и снижению смертности.

Депутат также подчеркнул, что денежная поддержка врачей важна, однако деньги не помогут «компенсировать здоровье и остановить выгорание». Отпуск медработников благоприятно скажется на пациентах, за которыми будут ухаживать отдохнувшие врачи, заключил Петров.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 46 миллиардов рублей на дальнейшие специальные соцвыплаты медикам, которые помогают больным COVID-19. Средства поступят из резервного фонда правительства и обеспечат выплаты до ноября текущего года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На доплаты российским медикам выделили еще 46 миллиардов рублей
На Камчатке работавшим с COVID-19 врачам недоплатили 200 миллионов рублей
На выплаты работающим с коронавирусом медикам выделят более 24 миллиардов рублей