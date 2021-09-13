В России предложили увеличить отпуск работающим с коронавирусом медикам

В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск врачам и медперсоналу, работающим с коронавирусными пациентами. Такую инициативу выдвинул депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующее обращение было направлено на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова, сообщает RT.

По словам автора инициативы, именно благодаря медикам не только удается сдерживать распространение COVID-19, но и добиваться высоких результатов в вакцинации и снижению смертности.

Депутат также подчеркнул, что денежная поддержка врачей важна, однако деньги не помогут «компенсировать здоровье и остановить выгорание». Отпуск медработников благоприятно скажется на пациентах, за которыми будут ухаживать отдохнувшие врачи, заключил Петров.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 46 миллиардов рублей на дальнейшие специальные соцвыплаты медикам, которые помогают больным COVID-19. Средства поступят из резервного фонда правительства и обеспечат выплаты до ноября текущего года.

