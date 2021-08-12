На доплаты российским медикам выделили еще 46 миллиардов рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить более 46 миллиардов рублей на дальнейшие специальные соцвыплаты медикам, которые помогают больным COVID-19. Средства поступят из резервного фонда правительства и обеспечат выплаты до ноября текущего года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Врачи и медсестры трудятся в непростых условиях, помогают заболевшим в «красных зонах», больницах и поликлиниках. Правительство будет и далее их поддерживать», — заявил Мишустин на заседании кабмина 6 августа.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года президент России Владимир Путин предложил установить доплаты для медиков, которые работают с коронавирусными больными. С ноября Путин в соответствии с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой предложил перейти на новый вариант доплат — по факту отработанного времени.

В марте текущего года Счетная палата выявила, что в 2020 году медработникам за борьбу с пандемией и оказание помощи пациентам с коронавирусом было недоплачено более 330,6 миллионов рублей.