Российским медикам недоплатили более 330 миллионов рублей во время пандемии

Счетная палата выявила, что в 2020 году работникам медицинских организаций за борьбу с пандемией и оказание помощи пациентам с коронавирусом было недоплачено более 330,6 миллиона рублей. Об этом говорится в отчете ведомства за 2020 год, передает ТАСС.

Однако в документе отмечается, что часть задолженности — 251,2 миллиона рублей — были доначислены и выплачены в ходе проведения контрольных мероприятий.

«В рамках параллельного контрольного мероприятия Счетной палатой совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ были выявлены недоплаты на сумму более 330,6 миллиона рублей, из которых более 251,2 миллиона рублей были доначислены и выплачены в ходе проведения контрольных мероприятий. Нарушение сроков осуществления выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам выявлены в 19 субъектах РФ», — говорится в отчете.

Также из текста следует, что в субъектах были сформированы различные подходы к осуществлению выплат стимулирующего характера. Это стало причиной переплат, недоплат и неправомерных выплат медицинским и иным работникам.

В Минздрав России и Федеральное медико-биологическое агентство России направлены представления с требованием устранить выявленные нарушения и недостатки. Кроме того, письма направлены президенту Российской Федерации, Минздраву России и высшим органам исполнительной власти субъектов России.

Ранее Минздрав России заявил, что зарплата медицинских работников в России с 2012 года в среднем, в зависимости от категории, выросла более чем в 2,5 раза. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, рост зарплат наблюдался и в минувшем году, даже в условиях пандемии коронавируса.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин предложил установить на три месяца, начиная с 1 апреля, специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом.