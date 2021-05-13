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На Камчатке работавшим с COVID-19 врачам недоплатили 200 миллионов рублей

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

На Камчатке врачи, работавшие с COVID-19, недополучили выплаты на сумму около 200 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении Государственной инспекции труда в Камчатском крае, передает РИА Новости.

По данным ведомства, выплаты стимулирующего характера осуществлялись с районным коэффициентом в размере 1,6 вместо положенного 1,8. Кроме того, из-за неправильного расчета средств медучреждения выплачивали средства не в полном объеме.

Там добавили, что в большинстве больниц предписания были обжалованы через суд, но им отказали в исках к Госинспекции труда Камчатского края.

В октябре 2020 года сообщалось, что правительство России распорядилось выделить более 24 миллиардов рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусом. Согласно документам, в целом на эти цели планировалось выделить 24,6 миллиарда рублей. Из них 16 миллиардов должны были пойти на выплаты за выполнение особо важных работ, а еще 8,6 миллиарда — на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

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