Биолог объявил о начале четвертой волны COVID-19 в России

В России началась четвертая волна коронавируса. Об этом заявил кандидат биологических наук, аналитик Алексей Куприянов, сообщает «Доктор Питер».

«Пока что сейчас все показатели, которые позволяют отслеживать оперативную ситуацию (количество тестов, новых случаев, госпитализаций и смертей в день) показывают восходящий тренд, который начался на рубеже августа-сентября. Две недели назад мы были на самом "дне", прошлая неделя уже показывала рост, и тенденция продолжается», — объявил Куприянов.

По словам биолога, экспоненциальный рост предполагает, что сначала заболеваемость растет незначительно, но каждое последнее увеличение случаев COVID-19 больше предыдущего.

Ученый добавил, что сценарий развития четвертой волны хуже, чем был весной. При этом масштабы вспышки спрогнозировать сложно. «Сейчас среднее семидневное количество выявляемых случаев в полтора раза, если не в два, выше, чем минувшей весной. Мы стартуем с худших позиций», — пояснил он.

Ранее иммунолог Болибок призвал россиян быть более ответственными из-за новой волны коронавируса. По его словам, отсрочить или предотвратить приход четвертой волны COVID-19 в Москву поможет соблюдение противоэпидемиологических мер. Так, если человек заболел коронавирусной инфекцией, ему необходимо оставаться дома.