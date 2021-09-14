Российский инфекционист описал четвертую волну COVID-19

Российский врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что новая четвертая волна коронавируса не будет сильно отличаться от летней волны заболеваемости, но на нее могут наложиться сезонные инфекции. Такое описание новой вспышки COVID-19 он предложил в беседе с РИА Новости.

По мнению специалиста, доминирующим так и останется штамм «дельта» и, возможно, «дельта-плюс». «Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста», — сказал он.

Поздняков также не исключил возможного сочетания вируса с другими респираторными инфекциями, которых традиционно больше осенью, так называемых микст-инфекций. Однако пока неизвестно, как именно поведет себя штамм «дельта».

В то же время инфекционист уверен, что тяжесть новой волны будет не меньшей, чем летом. Кроме того, может быть больше заболевших среди детей: начался учебный год, работают школы и детские сады. При этом вакцинированные будут тоже болеть, но в более легкой форме. «Новая волна пандемии, как и все предыдущие, по нашим оценкам, продлится два-три месяца», — сказал собеседник агентства, предположив при этом довольную низкую вероятность локдауна.

Он выразил уверенность, что сейчас врачи готовы к новым волнам пандемии лучше, чем год назад, и если все будут продолжать соблюдать ставшие базовыми эпидемиологические мероприятия, локдауна не будет.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал россиян быть более ответственными в связи с возможным приходом четвертой волны коронавируса. Он порекомендовал соблюдать социальную дистанцию тем, кому уже поставили диагноз COVID-19, а всем остальным не пренебрегать масочным режимом.