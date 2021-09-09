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Вирусолог усомнился в возможности четвертой волны COVID-19 в Москве

Вирусолог Ларичев не уверен, что четвертая волна коронавируса будет в Москве
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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В Москве может и не быть подъема заболеваемости коронавирусом. В высокой вероятности четвертой волны COVID-19 усомнился вирусолог Виктор Ларичев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее глава депздрава столицы Алексей Хрипун заявил, что риск четвертой волны COVID-19 в Москве очень высок.

«Если рост заболеваний и будет, то меньше. Потому что намного больше людей уже переболело и вакцинировалось. Поэтому, по идее, он должен быть меньше. Будет ли он вообще, я не могу сказать», — прокомментировал заявление Хрипуна вирусолог.

Он отметил, что многие прогнозы насчет подъема заболеваемости, которые были даны в течение этого года, не сбылись. Ларичев заявил, что вероятность подъема заболеваемости коронавирусом в городе составляет 50 процентов.

Ранее инфекционист Тимаков предупредил россиян о четвертой волне коронавируса. По его словам, COVID-19 не отступит в ближайшие полтора-два года. Врач также отметил, что 80-90 процентов населения России уже контактировали с вирусом.

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