Стало известно о нескольких заболевших COVID-19 в окружении Путина

Песков: в окружении Владимира Путина несколько человек заразились коронавирусом

В окружении президента России Владимира Путина коронавирусной инфекцией заболели несколько человек. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее он сообщил, что президент сдал тест на коронавирус и «абсолютно здоров».

Путин перешел на изоляцию во вторник, 14 сентября. В Кремле это объяснили выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении. Какое-то время у главы государства не будет очных мероприятий, но связанный с изоляцией формат не повлияет на работу президента. «Это не влияет на интенсивность», — сказал Песков.

Днем ранее, 13 сентября, Путин допустил, что может уйти на карантин из-за высокой заболеваемости COVID-19 в своем окружении. Позже Песков уточнил, что никаких изменений в его графике из-за ситуации с коронавирусом на тот момент запланировано не было.

