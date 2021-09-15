Песков рассказал о здоровье Путина после ухода на самоизоляцию

Дмитрий Песков: ушедший на самоизоляцию Владимир Путин чувствует себя прекрасно

Президент России Владимир Путин, который накануне ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев COVID-19 в его окружении, чувствует себя прекрасно. О здоровье главы государства рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что не знает, сколько Путин пробудет на карантине. По его утверждению, такое решение принимают медики.

Песков добавил, что эффективность российского препарата от коронавируса «Спутник V» уже доказана, она весьма высокая. По словам представителя Кремля, эффективность Путина «еще выше».

Ранее глава государства заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении. В связи с этим президент России в режиме видеоконференции будет участвовать в запланированных на этой неделе в Душанбе мероприятиях по линии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).