Песков рассказал об уровне антител Путина

Песков заявил, что у Путина высокие титры антител к коронавирусу

У президента России Владимира Путина высокие титры антител к коронавирусу. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что не знает о ревакцинации Путина.

Ранее стало известно о решении президента России уйти на самоизоляцию из-за проблем с заболеваемостью COVID-19 в его окружении. По словам Путина, медики помогают разобраться с данной ситуацией. Сам глава государства чувствует себя хорошо.

О состоянии Путина также рассказал Песков. По его словам, президент активно работает, так как вакцинация дала свой положительный эффект. «Он обладает необходимым защитным уровнем антител», — заявил представитель Кремля.

В конце июня Путин сообщил, что привился российской вакциной «Спутник V». Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря 2020 года, однако для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря.