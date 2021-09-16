Песков рассказал о голосовании Путина на выборах в условиях изоляции

Президент Владимир Путин зарегистрировался для электронного голосования на выборах. Такое решение глава государства принял в условиях самоизоляции, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента заявил, что Путин в любом случае будет голосовать на выборах. При этом окончательное решение о формате его участия пока не принято.

По словам Пескова, о формате предстоящего голосования президента на выборах в Госдуму станет известно, скорее всего, до конца дня 16 сентября.

В этом году голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября. Государственная Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Проголосовать на выборах можно как на избирательном участке, так и онлайн.

Ранее Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму. Президент назвал выборы «важнейшим событием в жизни нашего общества», а также заявил, что рассчитывает на ответственную гражданскую позицию россиян и их стремление избрать депутатов, которые будут работать во благо России.