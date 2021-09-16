Путин рассказал россиянам о важнейшем событии в жизни России

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с призывом проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму, назвав избрание нового состава Думы важнейшим событием в жизни общества и страны. Видеообращение опубликовано в четверг, 16 сентября, на сайте Кремля.

17, 18 и 19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! В ближайшие дни: 17, 18 и 19 сентября состоятся выборы депутатов в Государственную Думу. Избрание ее нового состава, безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России Владимир Путин о предстоящих выборах в Госдуму

Также Путин добавил, что рассчитывает на ответственную, взвешенную и патриотическую гражданскую позицию, россиян и на их стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо, «во имя любимой Родины», в интересах народа и каждого гражданина России.

Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября. Прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность Владимир Путин с просьбой к россиянам проголосовать на предстоящих выборах

Высший смысл

Президент отметил, что «высший смысл» выборов — это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти. Кроме того, по словам российского лидера, это реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны. При этом нижняя палата парламента — один из ключевых органов в системе государственной власти России, напомнил глава государства.

Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав и интересов человека, а федеральный бюджет — базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, — создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков нашей большой страны Владимир Путин о нижней палате

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Трехдневное голосование

В этом году голосование на предстоящих выборах в Госдуму будет трехдневным. По мнению политолога, эксперта ЭИСИ Александра Рудакова, такое голосование обеспечит не только комфорт, но и сделает избирательный процесс безопасным, учитывая эпидемиологическою ситуацию. Он описал голосование в три дня по формуле: «удобство + безопасность», напомнив, что эпидемиологическая обстановка все еще далека от идеальной. Выборы в течение трех дней делают их «действительно безопасными», при этом, чем больше времени у людей будет времени, чтобы проголосовать, тем больше шансов, что избиратель, который хочет принять участие в голосовании, это сделает. По мнению эксперта, общество отреагирует на такие выборы положительно. «У людей появляется хорошая возможность, чтобы прийти к избирательным участкам в удобное для них время. Сейчас у нас темп жизни такой, что в условиях однодневного голосования не все граждане, которые хотят проголосовать, могут это сделать. За последние 20 — 30 лет график и структура занятости населения существенно изменились. Очевидно, что трехдневное голосование учитывает и эти факторы. Чем больше граждан сможет осуществить свое право проголосовать на выборах, тем более демократичными будут эти выборы», — подчеркнул он.

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Видеообращение из самоизоляции?

14 сентября Путин заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении. Отмечается, что в связи с этим глава государства в режиме видеоконференции примет участие в запланированных на текущей неделе в Душанбе мероприятиях по линии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Среди них сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также заседание Совета глав государств-членов ШОС и совместное заседание лидеров стран-участниц ОДКБ и ШОС. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент чувствует себя прекрасно. Пресс-секретарь также сообщил, что не знает, сколько Путин пробудет на карантине. По его утверждению, такое решение принимают медики.

Избиратели

Как заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, в списки избирателей для голосования на выборах в Госдуму включены более 108 миллионов человек, за рубежом — более двух миллионов.

«В списки избирателей будут включены более 108 миллионов человек, зарегистрированных на территории России. По данным МИД, еще порядка 2 миллионов российских избирателей проживают или находятся за пределами территории России», — приводит слова Памфиловой «РИА Новости».

Памфилова также подчеркнула, что учет россиян, которые проживают за рубежом, сложно проводить, не все граждане могут заявляться на консульский учет.

Голосование

Утром 17 сентября на территории России откроются почти 96 тысяч избирательных участков. 93,5 тысячи постоянных, привычных для избирателей, а также около 2,5 тысячи участков, которые были образованы в местах временного пребывания избирателей. Граждане России, которые находятся за рубежом, смогут проголосовать в 144 странах, где будут работать 348 участков.