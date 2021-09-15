Путин обсудил с Токаевым ситуацию в Афганистане

Путин и Токаев обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и коронавирус

Российский лидер Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в преддверии саммитов по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в Афганистане и военно-техническую поддержку стран-членов ОДКБ. Также стороны коснулись методов совместной борьбы с пандемией коронавируса и других вопросов повестки отношений России и Казахстана.

Ранее в этот же день в Душанбе состоялось заседание Совета глав Министерств иностранных дел, Министерств обороны и секретарей советов безопасности стран-членов ОДКБ, на котором обсуждались вопросы безопасности в связи с ситуацией в Афганистане.

14 сентября афганскую проблематику Путин обсудил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также они затронули ряд вопросов, которые касаются итогов совместных стратегических учений вооруженных сил «Запад-2021».

До этого стало известно, что Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе онлайн из-за ухода на самоизоляцию в связи с выявленными случаями COVID-19 в его окружении. Об этом глава государства заявил в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.