В ОДКБ заявили о сложной обстановке на границе Таджикистана с Афганистаном

Генсек ОДКБ Зась: ситуация на границе Таджикистана с Афганистаном остается неблагоприятной

В среду, 15 сентября, в Душанбе состоялось заседание Совета глав Министерств иностранных дел, Министреств обороны и секретарей советов безопасности стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на котором обсуждались вопросы безопасности в связи с ситуацией в Афганистане. Итоги встречи озвучил генеральный секретарь организации Станислав Зась, передает пресс-служба ОДКБ.

По его словам, наиболее сложную военно-политическую обстановку стороны констатировали на границе Таджикистана с Афганистаном. «Сегодня там ситуация неблагоприятная, но таджикские пограничники и правоохранительные органы полностью контролируют рубежи страны», — заявил Зась.

В случае обострения ситуации, добавил генсек, члены ОДКБ договорились оказать Таджикистану всю необходимую военно-техническую поддержку. Соотвествующие предложения будут детально рассмотрены на заседании Совета Коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ 16 сентября.

Зась также рассказал, что в ходе переговоров был подписан большой блок документов в сфере подготовки кадров для вооруженных сил государств-членов ОДКБ.

7 сентября президент Таджикистана призвал усилить обороноспособность армии республики из-за сложившейся ситуации в Афганистане, где после захвата власти радикальной группировкой «Талибан» (запрещена в России) фактически началась гражданская война с участием сил сопротивления радикалам.

