Российскую военную базу в Таджикистане оснастят новыми танками

Россия до конца 2021 года усилит военную базу в Таджикистане 30 новыми танками Т-72Б3

Российская военная база Таджикистана до конца 2021 года получит около 100 единиц бронетанкового вооружения в связи с обострением ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), передает «Sputnik Таджикистан».

По информации источника, базу, в частности, оснастят 30 современными танками Т-72Б3. В данной модификации установлены метеодатчик и современный баллистический вычислитель, усовершенствован стабилизатор вооружения и введен автомат сопровождения цели (АСЦ), вследствие чего точность ведения огня значительно выросла по сравнению с базовой моделью.

«На сегодня мы полностью перевооружили на Т-72Б3М танковый батальон мотострелкового полка танковой дивизии», — рассказал начальник автобронетанковой службы ЦВО Ханиф Беглов. Боевые машины оснащены новым двигателем и помехозащищенной системой связи «Акведук».

В августе Россия усилила свою военную базу в Таджикистане противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Корнет». Ими вооружили артиллерийские подразделения. Комплексы предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, в частности — вертолетов и беспилотников. Максимальная дальность стрельбы «Корнетов» составляет 5500 метров.

До этого в ЦВО заявляли о поставке на базу в Таджикистане нового вооружения. Среди поступившей амуниции — автоматы АК-12, пистолеты Ярыгина, крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы повышенной дальности, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».