Мир
 
Последние новости
«Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы
На Украине назвали три главных провала Зеленского
Стали известны самые популярные бренды 2021 года
Кабулу предрекли превращение в поле боя между ИГ и «Талибаном»
Белоруссия создала коньяк для конкуренции с Hennessy
Netflix уличили в порче исторического здания в России
Немцы связали плакаты 1949 года с желанием Германии вернуть Калининград
Суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени
ВМС США отказались от модернизации Super Hornet
В Госдуме оценили предложение отменить МРОТ фразой «зачем нам этим заниматься?»
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о планах отправить российскую ЧВК на афгано-таджикскую границу

WarGonzo: «небезызвестную» ЧВК планируют отправить на афгано-таджикскую границу
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская сторона рассматривает вариант размещения на границе между Афганистаном и Таджикистаном специалистов частной военной компании (ЧВК). Об этом сообщают собеседники Telegram-канала WarGonzo журналиста Семена Пегова.

По данным источников, последние недели идет активный набор в одну из небезызвестных ЧВК. Прием осуществляется в российских и соседних регионах, в каких именно, не уточняется.

Вариант с размещением ЧВК на афгано-таджикской границе в настоящий момент рассматривается как самый приоритетный, потому что с остальными возникают трудности. Так, например, отмечается, что для возвращения на границу российских пограничников необходимо заключить и ратифицировать ряд межгосударственных соглашений, что не удастся сделать в кратчайшие сроки. А у 201-ой российской военной базы в Таджикистане другие задачи, которые невозможно совмещать с охраной госграницы.

При этом подчеркивается, что и бойцам ЧВК в случае достижения договоренностей придется столкнуться со сложностями — после вывода российских пограничников в 2005 году инфраструктура по охране границы, переданная под юрисдикцию Душанбе, была полностью разрушена.

В июле заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что афганские террористические организации усиливают активность у границы Таджикистана. По его словам, в эти местности стягиваются террористы из зон боевых действий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, организации активно вербуют выходцев из стран Средней Азии, а производство наркотиков достигло рекордных показателей.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Афганцев поместили в «список смертников» из-за США
Талибы решили запретить афганцам слушать музыку
Узбекистан договорился с талибами о ненападении