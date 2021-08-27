Стало известно о планах отправить российскую ЧВК на афгано-таджикскую границу

Российская сторона рассматривает вариант размещения на границе между Афганистаном и Таджикистаном специалистов частной военной компании (ЧВК). Об этом сообщают собеседники Telegram-канала WarGonzo журналиста Семена Пегова.

По данным источников, последние недели идет активный набор в одну из небезызвестных ЧВК. Прием осуществляется в российских и соседних регионах, в каких именно, не уточняется.

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Вариант с размещением ЧВК на афгано-таджикской границе в настоящий момент рассматривается как самый приоритетный, потому что с остальными возникают трудности. Так, например, отмечается, что для возвращения на границу российских пограничников необходимо заключить и ратифицировать ряд межгосударственных соглашений, что не удастся сделать в кратчайшие сроки. А у 201-ой российской военной базы в Таджикистане другие задачи, которые невозможно совмещать с охраной госграницы.

При этом подчеркивается, что и бойцам ЧВК в случае достижения договоренностей придется столкнуться со сложностями — после вывода российских пограничников в 2005 году инфраструктура по охране границы, переданная под юрисдикцию Душанбе, была полностью разрушена.

В июле заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что афганские террористические организации усиливают активность у границы Таджикистана. По его словам, в эти местности стягиваются террористы из зон боевых действий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, организации активно вербуют выходцев из стран Средней Азии, а производство наркотиков достигло рекордных показателей.