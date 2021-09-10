Противники талибов заявили об этнических чистках в Панджшере

Силы сопротивления обвинили талибов в этнических чистках в афганской провинции Панджшер

Представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари обвинил членов движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в проведении этнических чисток в провинции Панджшер. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Талибы изгнали тысячи людей из Панджшера. Они совершают этнические чистки, и мир все еще наблюдает и игнорирует эту ситуацию», — говорится в тексте публикации. Назари призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию.

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Ранее Фронт национального сопротивления Афганистана обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом остановить геноцид, который проводят талибы. Жители Афганистана призвали мировое сообщество, ООН и региональные международные организации вмешаться в ситуацию в Панджшере.

7 сентября талибы объявили состав правительства. Это произошло сразу после сообщения об установлении контроля над Панджшерским ущельем, где сохранялся центр сопротивления новому режиму. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Мохаммад Хасан Ахунд.

6 сентября стало известно, что талибы взяли мятежную провинцию Панджшер и разгромили силы национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом. Однако позже повстанцы опровергли свой разгром и огласили начало партизанской войны против террористов.