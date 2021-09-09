Противники «Талибана» объявили о контроле над большей частью Панджшера

Сопротивление в Афганистане: все стратегические позиции в Панджшере под нашим контролем

Представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари рассказал, что повстанцы контролируют 60-65 процентов территории Панджшера. Об этом сообщает CNN.

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По его словам, все стратегические позиции в регионе находятся под контролем сопротивления. Тем не менее, он отметил, что силы сопротивления совершили тактический отход от главной дороги. Движение «Талибан» (запрещено в России) понесло тяжелые потери в ходе боев с нашими бойцами, подчеркнул Назари.

Ранее афганский посол в Таджикистане Мохаммад Захир Акбар рассказал о ситуации в провинции Панджшер. По его словам, большая часть Панджшерской долины находится под контролем сопротивления. Он передал, что вице-президент Амрулла Салех вернулся в Панджшер и в настоящий момент исполняет обязанности президента Афганистана. Захир Акбар напомнил, что статус Салеха, как и.о. главы государства подтверждает афганская конституция. «Сопротивление в Панджшере будет продолжаться и расти», — заявил посол.

7 сентября в Кабуле был объявлен состав нового правительства Афганистана. В него вошли только члены «Талибана» и сторонники движения. Представитель талибов Забиулла Муджхид, который занял пост министра культуры и информации в кабинете отметил, что это правительство будет временным.