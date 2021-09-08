Посол Афганистана в Таджикистане рассказал о ситуации в Панджшере

Афганский посол в Таджикистане Мохаммад Захир Акбар рассказал о ситуации в провинции Панджшер, где продолжается борьба Фронта сопротивления против боевиков «Талибана» (запрещенная в РФ организация). Об этом он сказал на пресс-конференции в Душанбе, передает Telegram-канал «Sputnik Афганистан».

По его словам, большая часть Панджшерской долины находится под контролем сопротивления. Он передал, что вице-президент Амрулла Салех вернулся в Панджшер и в настоящий момент исполняет обязанности президента Афганистана. Захир Акбар напомнил, что статус Салеха, как и.о. главы государства подтверждает афганская конституция.

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«Сопротивление в Панджшере будет продолжаться и расти», — заявил посол. Он рассказал, что к силам повстанцев на данный момент примыкают представители всех национальностей Афганистана, не признавшие власть талибов. В числе уже воюющих на стороне сопротивления есть пуштуны, узбеки и хазарейцы.

Также дипломат объявил, что в скором времени в мятежной провинции соберется совет с участием всех военачальников Афганистана, не признавших власть талибов и их новое правительство. Он сказал, что сам не признает объявленный 7 сентября состав кабинета Афганистана.

«Я не буду сотрудничать с талибами, пока они не будут соблюдать права человека и не создадут инклюзивное правительство», — заявил дипломат. В настоящее время Акбар представляет Амруллу Салеха в Таджикистане. Также посол отметил, что правительство террористов не признали 67 афганских дипмиссий по всему миру.

7 сентября в Кабуле был объявлен состав нового правительства Афганистана. В него вошли только члены «Талибана» и сторонники движения. Представитель талибов Забиулла Муджхид, который занял пост министра культуры и информации в кабинете отметил, что это правительство будет временным.