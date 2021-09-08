Узбекистан выразил готовность к диалогу с временным правительством Афганистана

Узбекситан заявил, что приветствует формирование временного правительства в Афганистане, а также выразил готовность «к развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия» с новыми госудрственными органами страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитического ведомства республики.

«Надеемся, что данное решение приведет к достижению широкого национального согласия, установлению устойчивого мира и стабильности в этой стране», — говорится в тексте.

Ранее профессор ВШЭ и главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев сказал, что состав нового правительства Афганистана из членов движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ожидаем и стал результатом компромисса между умеренным и радикальным крылом внутри группировки.

7 сентября сообщалось о том, что официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид объявил состав нового правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Мохаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем стал глава политофиса «Талибана» Абдул-Гани Барадар, а вторым заместителем — Абдул-Салам Ханафи.