В Китае встречу G7 по Афганистану назвали «заседанием ради заседания»

Международному сообществу нужно усилить координацию и сделать акцент на достижении практических результатов по урегулированию кризиса в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван Вэньбинь, передает Beijing Ribao.

По его словам, проведение встречи глав МИД стран G7, куда также были приглашены Россия и КНР, не будет эффективным инструментом для переговоров по афганскому вопросу.

«Китай обратил внимание на инициативу США, но мы не должны проводить заседания ради заседаний, не говоря уже о том, чтобы использовать эти мероприятия для уклонения от ответственности и перекидывания вины за сложившуюся ситуацию», — подчеркнул Ван. Он добавил, что в последнее время в мире проводится много подобных заседаний.

Спикер МИД также отметил, что китайские власти готовы вести диалог с новым правительством Афганистана. Он добавил, что Китай ожидает от новых властей инклюзивности и представленности интересов всех слоев населения, а также оказания сопротивления террористическим группировкам.

5 сентября глава МИД Японии Тосимицу Мотэги рассказал, что главной темой встречи 8 сентября станет ситуация в Афганистане.

Россия от участия отказалась. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что члены G7 не до конца понимают, «чего же они хотят от себя и окружающего мира», так как подают друг другу противоречивые сигналы относительно участия России в таком международном формате.