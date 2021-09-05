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Захарова высказалась о встрече G7 с участием России и КНР

Представитель МИД РФ Захарова: сигналы относительно некой встречи поступали
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Фото: Globallookpress.com

Сигналы относительно некой встречи с участием России поступали от Берлина и Парижа, однако о диалоге в формате G7 речи не шло. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT.

Слова Захаровой стали ответом на заявления главы МИД Японии Тосимицу Мотэги о том, что в скором времени якобы должна пройти встреча стран «Большой семерки» с участием России и КНР. По мнению представителя российского МИД, «партнеры демонстрируют несистемный подход».

Она отметила, что члены G7 подают не соответствующие друг другу сигналы по поводу участия России в этом формате международного сотрудничества. Захарова считает, что таким образом страны «Большой семерки» проявляют непонимание «чего же они хотят от себя и окружающего мира».

Ранее Мотэги заявил, что встреча в формате G7 может состояться 8 сентября при участии России и КНР. Главной темой мероприятия станет ситуация в Афганистане. В переговорах примут участие главы внешнеполитических ведомств.

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