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Китай порекомендовал США «глубоко задуматься» над словами Путина об Афганистане

МИД КНР: Вашингтону следует задуматься над точкой зрения Путина по Афганистану
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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters

Правительству США следует «глубоко задуматься» над словами президента России Владимира Путина о последствиях американского вмешательства в дела Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

По словам дипломата, миротворческая миссия США привела к хаосу. «Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», — процитировало представителя МИД агентство.

Вэньбинь считает, что политика Вашингтона потерпела в Афганистане поражение. Он отметил, что ни одно государство не может заявлять, что его модель развития является лучшей. «Когда под соответствующими лозунгами одно государство занимается притеснением других, мы имеем дело с ложной демократией», — заключил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД КНР оценил вывод американских войск из Афганистана. «Произвольное военное вмешательство в другие страны, а также политика навязывания собственных ценностей и социальной системы другим государствам обречены на провал», — заявил Ван Вэньбинь.

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