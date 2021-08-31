Позиция России по резолюции по Афганистану разочаровала США

Постпред США при ООН оценила позиции России и Китая по резолюции по Афганистану

Решение России и Китая воздержаться при голосовании по резолюции по Афганистану разочаровало Соединенные Штаты, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Ее слова приводит РИА Новости.

«В рамках пятерки постоянных членов мы очень плотно консультировались. Мы приняли во внимание некоторые опасения, которые высказали китайцы и русские, в проекте резолюции, который в итоге был одобрен», — отметила она.

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30 августа Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, которая призывает движение «Талибан» (запрещено в России) обеспечить свободный и безопасный выезд для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и Китай воздержались.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя объяснил, почему Москва воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции по Афганистану. Дипломат отметил, что, несмотря на то, что резолюция был принята на фоне чудовищного теракта, ее составители категорически отказались упоминать в пассаже о борьбе с терроризмом «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Небензя подчеркнул, в Москве видят в этом «нежелание признавать очевидное и стремление делить террористов на своих и чужих».