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Россия отказалась принять участие во встрече G7 по Афганистану

Мария Захарова: Россия не будет участвовать во встрече G7 по Афганистану 8 сентября
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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва отказалась принимать участие в запланированной на 8 сентября встрече по Афганистану в формате «Большой семерки» (G7). Об этом завила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Россия не примет участия в этой встрече», — подчеркнула дипломат.

Ранее Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Японии Тосимицу Мотэги о том, что в скором времени пройдет встреча стран «Большой семерки», где примут участие Россия и Китай. «Партнеры демонстрируют несистемный подход», — заявила официальный представитель МИД.

По мнению Захаровой, члены G7 не до конца понимают «чего же они хотят от себя и окружающего мира», так как подают друг другу противоречивые сигналы относительно участия России в таком международном формате.

5 сентября Тосимицу Мотеги рассказала, что главной темой встречи 8 сентября станет ситуация в Афганистане. «Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других [стран]», — отметил дипломат.

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