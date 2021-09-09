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Талибам сдались 100 бойцов сопротивления

Сто бойцов сопротивления в провинции Каписа на северо-востоке Афганистана сдались талибам
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Фото: Mohammad Asif Khan / AP

Боевикам радикального движения «Талибан» (запрещенное в России террористическое движение) сдались в плен 100 бойцов сопротивления в районе Ниджраб провинции Каписа на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора провинции.

5 августа талибы взяли под контроль столицу Каписы, город Махмудраки. Также 6 сентября боевики группировки сообщили о полном захвате провинции Панджшер и окончании войны в Афганистане.

Ранее стало известно, что силы национально Фронта сопротивления контролируют все стратегические позиции в регионе. По словам представителя повстанцев Али Назари, движение занимает 60-65 процентов территории Панджшера. Он отметил, что члены террористического движения понесли серьезные потери в ходе боев за провинцию с повстанцами.

Посол Афганистана в Таджикистане Мохаммад Захир Акбар также подтверждает эту информацию. Он передал, что вице-президент Амрулла Салех вернулся в Панджшер и в настоящий момент исполняет обязанности президента Афганистана.

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