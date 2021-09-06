Талибы пообещали восстановить коммуникации в Панджшере

Коммуникации в афганской провинции Панджшер скоро будут восстановлены. Об этом сообщил представитель движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Забиулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле. Его слова передает издание «Sputnik Афганистан».

По словам Муджахида, террористы также возобновят поставки продовольствия в горный регион. «Подача электроэнергии и всего необходимого [в Панджшер] будет возобновлена, начнут работать мобильная связь и интернет-соединение», — пообещал представитель боевиков.

Он отметил, что коммуникации в Панджшере не работали три или четыре дня. Их пришлось отключить из-за боев, которые шли в провинции. Вину за все происходящее сейчас в Афганистане представитель талибов возложил на «тех, кто сбежал из страны».

Ранее Муджахид сообщил, что талибы одержали полную победу над Фронтом сопротивления, и объявил об окончании войны в Афганистане. Однако повстанцы опровергли его слова. Они заявили, что будут сражаться с талибами до тех пор, пока в Афганистане «не восторжествуют справедливость и свобода».