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Талибы пообещали восстановить коммуникации в Панджшере

Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид: коммуникации в Панджшере скоро восстановят
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Фото: Saifurahman Safi / Globallookpress.com

Коммуникации в афганской провинции Панджшер скоро будут восстановлены. Об этом сообщил представитель движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Забиулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле. Его слова передает издание «Sputnik Афганистан».

По словам Муджахида, террористы также возобновят поставки продовольствия в горный регион. «Подача электроэнергии и всего необходимого [в Панджшер] будет возобновлена, начнут работать мобильная связь и интернет-соединение», — пообещал представитель боевиков.

Он отметил, что коммуникации в Панджшере не работали три или четыре дня. Их пришлось отключить из-за боев, которые шли в провинции. Вину за все происходящее сейчас в Афганистане представитель талибов возложил на «тех, кто сбежал из страны».

Ранее Муджахид сообщил, что талибы одержали полную победу над Фронтом сопротивления, и объявил об окончании войны в Афганистане. Однако повстанцы опровергли его слова. Они заявили, что будут сражаться с талибами до тех пор, пока в Афганистане «не восторжествуют справедливость и свобода».

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