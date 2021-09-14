Таджикистан выразил протест в ответ на слова Байдена

Министерство иностранных дел (МИД) Таджикистана вручило ноту протеста послу Соединенных Штатов Джону Марку Поммершайму. Об этом сообщает пресс-служба таджикского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что причиной для вызова дипломата в МИД стали слова президента США Джо Байдена, которые прозвучали во время посещения им пожарной части в Пенсильвании.

В ведомстве подчеркнули, что подобные высказывания не соответствуют духу дружбы и партнерства.

Ранее Джо Байден выступил с заявлением, в котором оценил вероятность бегства населения из Таджикистана. Он предположил, что если бы Вашингтон выкатил в республике военно-транспортный самолет С-130 и предложил всем симпатизирующим США погрузиться в него, то люди бы улетали из страны, свисая на шасси, как это было в Афганистане.

17 августа американские военные обнаружили человеческие останки в нише шасси военно-транспортного самолета, который использовался для эвакуации людей из Кабула. Предполагается, что погибший привязал себя к воздушному судну в попытке сбежать из страны, захваченной радикальным движением «Талибан» (запрещено в России как террористическое).