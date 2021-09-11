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Байден оценил вероятность бегства таджиков из страны любой ценой

Байден заявил, что сцена со свисающими с самолета людьми могла повториться в Таджикистане
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Президент США Джо Байден спрогнозировал, что если бы Штаты решили вывезти своих сторонников из Таджикистана, то сцена с людьми, свисающими с шасси самолета, как в Афганистане, могла повториться. Об этом он рассказал во время посещения пожарного участка, передает РИА Новости.

Байден, комментируя, случай, когда афганцы в попытке бежать из страны цеплялись за фюзеляжи взлетающих самолетов и разбивались насмерть при взлете, заявил, что сложно объяснить кому бы то ни было, как можно было уйти из страны иначе. Он подчеркнул, что если бы США сейчас в Таджикистане выкатили военно-транспортный самолет С-130 и сказали, что позволят всем, кто испытывает симпатии к Штатам, улететь из страны, то, в итоге, люди бы также свисали с шасси.

Ранее военные США признали, что в нише шасси военно-транспортного самолета , на котором производилась эвакуация из Кабула, были обнаружены человеческие останки.

О том, что тело человека обнаружили в шасси американского военно-транспортного самолета С-17 после его вылета из аэропорта Кабула, стало известно 17 августа. Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из захваченного талибами (движение «Талибан», запрещено в России) Афганистана. По информации СМИ, борт признали «временно неисправным», из-за чего пилотам пришлось уйти на посадку «в третьей стране».

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