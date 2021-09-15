В Совбезе России анонсировали военные учения на фоне ситуации в Афганистане

На фоне ситуации в Афганистане планируются мероприятия по укреплению таджикско-афганской границы, а также проведение военных учений. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России, передает РИА Новости.

Уточняется, что такое решение приняли секретари Советов безопасности стран ОДКБ на заседании, которое проводилось в Душанбе в среду, 15 сентября.

Отдельное внимание уделили ситуации вокруг Афганистана. Так, был одобрен список мер по реагированию на вызовы безопасности стран Центральной Азии. Кроме того, запланирован ряд мероприятий по укреплению таджикско-афганской границы, проведению специальной антинаркотической операции «Канал» и межгосударственной операции по противодействию нелегальной миграции «Нелегал», уточнили в пресс-службе.

В заседании участвовал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе онлайн из-за ухода на самоизоляцию в связи с выявленными случаями COVID-19 в его окружении. Об этом глава государства заявил в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.