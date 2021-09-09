Страны ОДКБ утвердят позицию по Афганистану

Лукашенко: страны ОДКБ утвердят позицию по ситуации в Афганистане на саммите в Душанбе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам трехчасовых переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердят единую позицию по ситуации в Афганистане на предстоящем саммите в Душанбе. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что обеспечение всесторонней безопасности стран-участниц — это первоочередная задача ОДКБ. Лукашенко отметил, что во время переговоров главы двух стран также детально обсудили актуальные международные проблемы, отношения с соседними странами и объединениями и «остановились на обстановке в зонах нестабильности, прежде всего в Афганистане, с точки зрения угроз для безопасности Союзного государства».

Саммит ОДКБ пройдет 16 сентября в столице Таджикистана Душанбе.

Ранее Лукашенко призвал государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ОДКБ к выработке консолидированной позиции, которая поможет афганскому народу «преодолеть эти все сложности и трудности». В нынешней ситуации в Афганистане глава республики обвинил Запад.

Переговоры Путина с Лукашенко прошли 9 сентября в Кремле. Главы государств обсудили, в частности, вопросы интеграции двух стран, экономические вопросы и международную политику.